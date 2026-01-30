Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde vatandaştan alınan ek ücretler yasaklandı. Artık kuver, servis bedeli, masa ücreti gibi adlarla menü dışında ücret talep edilemeyecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte işletmeler, müşterilerden yalnızca sipariş edilen ürünlerin bedelini alabilecek. Menüde yer almayan hiçbir kalem adisyona eklenmeyecek.

Son dönemde dışarıda yemek yiyen birçok vatandaş, hesap geldiğinde karşılaştığı ek ücretlerden şikayet ediyordu. Masaya bırakılan ürünler ya da “servis bedeli” adı altında alınan ücretler tepki çekiyordu.

Uygulamaya uymayan işletmelere idari para cezası kesilecek. Yetkililer, denetimlerin artırılacağını ve tüketicinin mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Yeni uygulamayla birlikte restoranlarda “sürpriz hesap” döneminin sona ermesi bekleniyor.