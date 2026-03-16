Edirne’de restorasyonu tamamlanarak Ramazan ayında kapılarını açan Selimiye Camisi, Kadir Gecesi’nde tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında 7 bin 500 vatandaş, Mimar Sinan’ın eşsiz eseri gölgesinde orucunu açtı.

Selimiye’nin Gölgesinde Manevi Buluşma

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi’nin meydanı, Kadir Gecesi’nin bereketiyle doldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla binlerce kişi aynı anda iftar yaptı.

Programa katılan protokol isimleri:

Edirne Valisi Yunus Sezer

CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu

Belediye Başkanı Filiz Gencan: "Şehirleri Güçlü Yapan Gönül Bağıdır"

İftar sonrası vatandaşlara seslenen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ramazan ayı boyunca şehrin her noktasında vatandaşlarla buluştuklarını vurguladı. Gencan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu meydanda gördüğümüz tablo Edirne’nin ruhunu yansıtıyor. Şehirleri güçlü yapan yalnızca yollar ve binalar değil, insanların kurduğu bağ ve paylaşılan lokmadır. Bu akşam Edirne’nin kalbinde, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Ramazan Ruhu Etkinliklerle Yaşatıldı

İftar yemeğinin ardından program, geleneksel Ramazan ruhuna uygun etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar, semazen gösterisi ve çeşitli Ramazan eğlenceleriyle Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini doyasıya yaşadı.