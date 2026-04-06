Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Polis, yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmalar, telefon incelemeleri ve MASAK analizleri sonucunda 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağını deşifre etti. Ekipler, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Edirne'de 12, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.