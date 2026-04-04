Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının silindiği, yerine ağır hasarlı araçlara ait bilgilerin işlendiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 14 aracın bu yöntemle değiştirildiği ortaya çıktı. Araçlardan 8’inin yurt dışına giriş kaydı bulunmasına rağmen çıkış kaydının olmadığı da tespit edildi.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Rize, Hatay ve Kırıkkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 kişi tutuklandı

Şüpheliler hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Change” yöntemi nedir?

“Change” yöntemi, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek, ağır hasarlı veya hurdaya ayrılmış araçların bilgileriyle eşleştirilmesi anlamına geliyor. Bu yöntemle araçlar yasal görünüme kavuşturularak piyasaya sürülüyor.