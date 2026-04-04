Bakan Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şehit polis Yalçın’a Allah’tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Gürlek mesajında, “Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen polis memuru Seçkin Yalçın’a Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Türk Polis Teşkilatı’nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın vefatı, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tüm Türkiye’de büyük üzüntüye neden oldu.