2026/917 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/917 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşıt 06EMT727 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , DUCATO Tipli , 463491311495048 Motor No'lu , ZFA25000002Z41883 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz, 29.799 km

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:16

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:16

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:16

(İİK m.114/4)