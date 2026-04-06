2026/917 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/917 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.400.000,00
|1
|Taşıt
|06EMT727 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , DUCATO Tipli , 463491311495048 Motor No'lu , ZFA25000002Z41883 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz, 29.799 km
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:16
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:16
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:16
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02439697