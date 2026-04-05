Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, 'Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Talisca' ilk 11'iyle başladı.

Konuk Beşiktaş ise, 'Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh' ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe ilk dakikada gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. 10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top savunmadan sekerek kornere çıktı. 25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, topu kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Guendouzi, sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu Nene ile paslaşarak kullandı. Guendouzi'nin sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı ters vurdu ve top ağlara gitti. Ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 61'inci dakikada Gökhan Sazdağı'nın hatalı pası sonrası topa hareketlenen Cherif'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 73'üncü dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağında topla buluştuktan sonra soluna çekerek yaptığı vuruşta Kante'den seken top kornere çıktı. 74'üncü dakikada Fred'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 85'inci dakikada Levent Mercan'ın savunmadan çıkardığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına yaklaştı. Kerem'in pasıyla topla buluşan Cherif'in ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyondaki şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken top kornere çıktı. 90+6'ncı dakikada Guendouzi'nin uzun topuna hareketlenen Nene, ceza sahasına girdi ve Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Fenerbahçe, 90+11'inci dakikada öne geçti. Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe maçı 1-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

MURİLLO KAFA TRAVMASI ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Maçın ilk yarısında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında bir süre sakatlık yaşayan Amir Murillo, ikinci devre sahaya çıkmadı. Kafa travması şüphesi olan Panamalı sağ bek, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo, kafa travması sebebiyle oyundan çıktığı için iki takımın da +1'er değişiklik hakkı oldu.