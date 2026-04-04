Kentteki park ve otopark sorununa ilişkin uzman görüşleri paylaşıldı.

Tarihi Yarımada ve Plansız Kentleşme Sorunu

Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selim Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yarımadadaki dar sokakların günümüz motorlu taşıt trafiğine uygun olmadığını vurguladı. Fatih, Aksaray ve Yedikule gibi bölgelerde park yeri bulunmadığını belirten Dündar, Cumhuriyet dönemi hızlı kentleşmesinin de plansız yapılar oluşturduğunu ifade etti.

Dündar, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde otopark sorununun temel nedeninin plansız kentleşme olduğunu belirterek, teknolojinin ilerlemesi ve yüksek binaların yapılmasının mevcut park alanlarını yetersiz kıldığını söyledi.

Yeni Yönetmelik ve Otomobil Kullanımı

Engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler için özel araç kullanımının bazen zorunlu olduğunu ancak toplu taşımaya yönelmenin otopark ihtiyacını azaltacağını kaydeden Dündar, bireysel araçların günün büyük kısmını park halinde geçirdiğine dikkat çekti.

Yeni yönetmelik kapsamında, yapılan binalarda otopark inşa zorunluluğu bulunduğunu belirten Dündar, otopark yapılamayan alanlarda belediyelere ödenecek ücretle sorunun azaltılabileceğini ifade etti. Ancak eski yapılaşmış bölgelerde sorunun devam ettiğini vurguladı.

Mahalle Ölçeğinde Planlama Önerisi

Dündar, kentteki otopark sorununu çözmek için mahalle ölçeğinde dengeli ve ihtiyaç odaklı planlama yapılması gerektiğini belirtti. Aksi durumda park alanı kavgasının sosyal sorunlara ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğini söyledi.

Bireysel Araç Kullanımı ve Alternatif Alanlar

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Korkmaz, bireysel araç kullanımının azaltılmasının otopark ihtiyacını düşüreceğini kaydetti. Bağcılar ve Küçükçekmece’de sokakların araçlarla dolduğunu, okul bahçelerinin ise kontrollü otopark olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Korkmaz, temel yaklaşımın toplu taşımayı teşvik etmek, bireysel araç kullanımını azaltmak ve mevcut kapasiteyi optimize etmek olduğunu vurguladı.

İlçe Bazlı Trafik Yönetimi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Esen, otopark sorununu nüfus yoğunluğu, şehirleşme ve yönetimsel karmaşaya bağladı. Kısa vadede ilçe bazlı trafik komisyonları oluşturularak sokak ve caddelerde düzenleme yapılabileceğini önerdi. Esen, pilot uygulamalarla şehirde önemli bir rahatlama sağlanabileceğini sözlerine ekledi.