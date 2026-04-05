Bursa’da yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisine çevrildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan’da olağanüstü gündemle toplanarak yeni başkanvekilini seçecek.

Mecliste yapılacak seçim, Bursa’nın yönetiminde geçici olarak görev alacak ismin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Seçim süreci, mevcut meclis üyelerinin dağılımına göre şekillenecek.

Öte yandan siyasi kulislerde, başkanvekilliği seçiminin sonucu üzerinden belediye yönetiminin hangi siyasi çizgide ilerleyeceğine dair tartışmalar da sürüyor. Ancak seçilecek isim, yalnızca görevden uzaklaştırma süresi boyunca vekaleten görevi yürütecek.

9 Nisan’daki toplantının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yeni yönetim süreci netlik kazanacak.