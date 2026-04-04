ursa’da belediye yönetimini doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Bakanlık tarafından uygulanan bu kararın, devam eden soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla alındığı belirtiliyor. Görevden uzaklaştırma, nihai bir hüküm anlamına gelmezken, süreç tamamlanana kadar Bozbey’in görevine ara verdiği anlamını taşıyor.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önümüzdeki günlerde toplanarak belediye yönetiminde geçici olarak görev alacak başkan vekilini belirlemesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte kentte yönetim süreci yeni bir döneme girerken, gözler hem yargı sürecine hem de belediye meclisinin atacağı adımlara çevrildi.