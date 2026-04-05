Türkiye’nin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi, yalnızca yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez değil; aynı zamanda küçük dostların da güven içinde yaşadığı sıcak bir yuvaya dönüşmüş durumda.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Meclis yerleşkesinde yaşayan sahipsiz kediler için bütçe ayrılması ve sahiplenme adımlarının atılması, hem çalışanlar hem de ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Meclis yönetimi tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, kedilere yalnızca barınma değil; kontrollü, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı da sunuluyor. Yerleşke içerisinde oluşturulan özel alanlar, düzenli mama ve su temini ile veteriner kontrolleri sayesinde minik dostlar artık daha korunaklı bir hayat sürüyor. Oyun alanlarıyla desteklenen bu düzenleme, kedilerin doğal davranışlarını özgürce sergileyebileceği bir ortam da sağlıyor.

Yoğun siyasi gündem, kritik görüşmeler ve tarihi kararların alındığı Meclis çatısı altında, çoğu zaman dışarıya yansımayan farklı bir yaşam da sürüyor. Bu yaşamın en sevimli parçalarından biri ise “Meclis kedileri” olarak anılan bu minik sakinler.

Gün içinde Meclis koridorlarında dolaşan kediler, adeta kurumun görünmeyen neşesi haline gelmiş durumda. Basın mensuplarının çalışma alanlarında sessizce dolaşan, kulislerde gazetecilere eşlik eden, zaman zaman polislerle birlikte nöbet tutar gibi kapı önlerinde bekleyen bu kediler, Meclis’in gündelik hayatına renk katıyor.

Kimi zaman Halkla İlişkiler binasında misafirleri karşılayan, kimi zaman bahçede çiçeklerin ve ağaçların arasında dolaşan kediler; doğayla iç içe bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle yoğun ve stresli çalışma temposu içinde bulunan personel için bu küçük dostlar, adeta moral kaynağı oluyor.

SAHİPLENİLEN VE KORUNAN CANLAR

Meclis yerleşkesinde bulunan bazı kedilerin sahiplenilmesi de dikkat çekiyor. Yetkililer tarafından sahiplenilen bu kediler, artık daha özel bakım ve ilgi görüyor. Ayrılan bütçe sayesinde düzenli sağlık kontrolleri yapılırken, beslenmeleri de kontrol altında tutuluyor.

Bu adım, kamu kurumlarında hayvan haklarına yönelik farkındalığın artması açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Meclis gibi Türkiye’nin en önemli kurumlarından birinde atılan bu adımın, diğer kurumlara da ilham vermesi bekleniyor.

