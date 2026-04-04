Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın yıldız oyuncuları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, derbiye lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada çıkarken, Beşiktaş ise zirvenin 12 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplarken; Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yoluna devam ediyor.

Derbide Yıldız Rekabeti

Zorlu karşılaşmada iki takımın hücum hattındaki yıldız isimlerin performansı sonucu doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene öne çıkarken; Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Hyeon-gyu Oh gol yollarında takımın en önemli kozları olacak.

Fenerbahçe’nin Gol Yükünü Talisca Çekiyor

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 2025 sezonunda takımın en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Deneyimli forvet; Süper Lig’de 13, Avrupa kupalarında 5 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol atarak toplamda 21 gole ulaştı. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, derbide Fenerbahçe’nin en büyük gol umudu olacak.

Beşiktaş’ta Gözler Orkun Kökçü’de

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Ligde 6, Türkiye Kupası’nda 1 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, son 8 lig maçında 6 gol kaydederek yükselişe geçti. Kökçü, derbide de takımının en önemli gol silahı olacak.

Asensio Suskunluğunu Bozmak İstiyor

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Son haftalarda gol sevinci yaşayamayan deneyimli oyuncu, Beşiktaş derbisinde suskunluğunu bozmayı hedefliyor.

Cerny ve Toure Derbilerde Etkili

Beşiktaş’ta Vaclav Cerny ve El Bilal Toure, Fenerbahçe’ye karşı gösterdikleri performansla öne çıkıyor. Cerny, bu sezon 25 maçta 6 gol katkısı sağlarken, Toure ise 18 maçta 6 gol kaydetti. İki oyuncu da derbide kilit rol üstlenecek.

Kerem ve Nene’den 21 Gollük Katkı

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene toplamda 21 golle takımın hücum gücüne önemli katkı verdi. Kerem Aktürkoğlu 36 maçta 11 gol atarken, Nene ise 35 maçta 10 gol kaydetti. Son haftada hat-trick yapan Nene’nin formu dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder ve Oh Öne Çıkıyor

Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ve Hyeon-gyu Oh, 5’er golle takımın skorer isimleri arasında yer alıyor. Ligde uzun süredir gol atamayan Cengiz Ünder, derbide yeniden çıkış ararken; Oh ise kısa sürede gösterdiği performansla teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri oldu.

Derbi öncesinde iki takımın yıldız oyuncularının performansı, kritik mücadelenin sonucunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.