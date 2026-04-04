İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik belediyelere resmi yazı gönderdi. İstanbul Valisi Davut Gülimzasıyla gönderilen yazıda, ilgili mevzuat kapsamında yerel yönetimlerin sorumluluklarının hızlandırılması istendi.

Mevzuat Hatırlatıldı

Valilik yazısında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 30 Temmuz 2024’te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin ise 13 Aralık 2024’te yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Düzenlemelere göre sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların, yerel yönetimler tarafından toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda söz konusu sorumluluğun doğrudan belediyelere ait olduğu ifade edildi.

“Vatandaş Güvenliği Tehdit Altında”

Yazıda, İstanbul’un bazı bölgelerinde sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. Ulusal basına da yansıyan olaylarda saldırılar sonucu yaralanmalar yaşandığına dikkat çekildi.

Ayrıca yapılan değerlendirmelerde, sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik çalışmaların yavaş ilerlediği, bakımevlerinin kapasitesinin dolmaya başladığı ve yeni doğal yaşam alanları için tahsis edilen yerlerde inşaat faaliyetlerine başlanmadığı ifade edildi.

Belediyelere Süre Verildi

Valilik, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, mayıs ayı sonuna kadar sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması talimatını verdi.

Yazıda ayrıca, görevlerini ihmal eden belediyeler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı uyarısı yapıldı.