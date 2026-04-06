Başkentte CSO Ada Ankara içerisindeki Ziraat Bankası Ana Salonu’nda sahne alan sanatçı, Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinin dizelerini müzikle buluşturduğu “Şarkılar” projesini iki ayrı konserle dinleyicilere sundu. Saat 16.00 ve 20.00’de gerçekleşen konserlere ilgi yoğun oldu.

Konserde Say’a vokalde Serenad Bağcan, flütte Aslıhan And Say ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli eşlik etti. Sanatçı, konserin açılışını eşi Aslıhan And Say için bestelediği “Bosphorus Romance” eseriyle yaptı.

Programda klasik müziği caz formatında yorumladığı “Alla Turca Jazz” eserine de yer veren Say, Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel ve Turgut Uyar’ın şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.

Eserler öncesinde kısa açıklamalar yapan Say, Ankara’da konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dinleyicilere teşekkür etti.

Konser, Serenad Bağcan’ın seslendirdiği “İnsan İnsan” ile sona ererken, sanatseverler performansı ayakta alkışladı.