Kızılcahamam’daki etkinliğe ulaşım için 7 otobüs tahsis edilirken, yaklaşık 200 vatandaş yürüyüşe katıldı. Her yaştan doğaseverin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüyerek hem spor yaptı hem de doğanın sakin atmosferinin keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri, vatandaşlara şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı sunarken, sosyal etkileşimi de artırıyor.

ABB Spor Eğitim Şefi İlknur Demirciceşmesi, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek Ankara’nın doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ettiklerini ifade etti. Doğa yürüyüşlerinin yalnızca fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda zihinsel iyi oluşa da katkı sağladığını belirten Demirciceşmesi, etkinliklerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve vatandaşların duyuruları belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Burak Göktaş da Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Her ay farklı rotalarda düzenlenen yürüyüşlerin bu haftaki durağının Şahinler Tabiat Parkı olduğunu belirten Göktaş, etkinliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, bu tür gezilerin hem yeni yerler keşfetme imkânı sunduğunu hem de doğayla iç içe vakit geçirerek stres atmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Özellikle ulaşılması zor bölgelere sağlanan kolay erişimin önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan vatandaşlar, etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.

Başkentliler, doğayla iç içe geçirilen bu tür organizasyonların hem sağlık hem de sosyal açıdan büyük katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.