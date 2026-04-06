Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla kuruluşu tamamlanmak üzere olan Halkın Emekliler Sendikası (HALK-SEN), üçüncü toplantısını geniş katılımla gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; farklı meslek gruplarından katılımcıların yer aldığı toplantıda, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı, örgütlenme ihtiyacı ve hak mücadelesinin gerekliliği vurgulandı.

Toplantıya milletvekili adayları, iş insanları, eğitimciler, mühendisler, hukukçular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eski belediye meclis üyeleri ve farklı meslek gruplarından çok sayıda isim katıldı. Toplantı, katılımcıların tek tek söz alarak görüşlerini paylaştığı kapsamlı bir istişare ortamına dönüştü.

“16 MİLYON EMEKLİ İÇİN GÜÇLÜ BİR ÖRGÜTLENME ŞART”

HALK-SEN Kurucular Komisyonu Başkanı Tarihçi Rufay Karahan, yaptığı konuşmada Türkiye’de emeklilerin ciddi bir geçim mücadelesi verdiğini belirterek, resmi verilere göre 13,6 milyon, kamuoyuna göre ise 16 milyonu aşkın emekli bulunduğunu ifade etti.

Karahan, bu büyük kitlenin haklarını savunacak güçlü ve kapsayıcı bir sendikal yapının eksikliğine dikkat çekerek, “Açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edilen emeklinin sağı solu olmaz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm emeklileri kapsayan bir mücadele hattı oluşturmak için yola çıktık.” dedi.

“AMAÇ: TEK ÇATI ALTINDA HAK MÜCADELESİ”

Sendikanın temel hedefinin emeklilerin ekonomik, sosyal, demokratik ve hukuksal haklarını korumak ve geliştirmek olduğunu vurgulayan Karahan, HALK-SEN’in yalnızca emeklileri değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir dayanışma anlayışıyla hareket edeceğini söyledi. Karahan, sendikanın ideolojik ayrımların ötesinde, tamamen hak temelli bir yapı olarak örgütleneceğini belirtti.

KURUCULAR KURULU İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Toplantıda katılımcılara kurucular kurulunda yer alma çağrısı yapıldı. Karahan, aktif görev alınmasa dahi verilecek desteğin önemli olduğunu ifade ederek, “İmzanızın varlığı bize güç katacaktır” diye konuştu.

Katılımcıların büyük bölümü, sivil toplum ve siyaset alanında deneyim sahibi ve tanınan isimlerden oluştu.

