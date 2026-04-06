Partinin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul teşkilatının tamamının feshedildiğini duyurdu.

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHP'yi yakından takip eden gazeteci Fatih Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu feshin geçtiğimiz günlerde partinin genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter ile alakalı olduğunu ve MHP İstanbul'da istifa dalgasının yaşanabileceğini kaydetti.