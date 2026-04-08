Trump, Şehbaz Şerif ve Asim Munir ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası İran’a yönelik planlanan yıkıcı saldırıların durdurulmasının talep edildiğini belirtti. ABD Başkanı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı “tam, derhal ve güvenli şekilde açmayı kabul etmesi” şartıyla saldırıların iki hafta süreyle askıya alınacağını açıkladı.

Trump, bu sürecin karşılıklı bir ateşkes anlamına geldiğini vurgulayarak, “Bu iki taraflı bir ATEŞKES olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Askeri hedeflerimize ulaştık”

ABD Başkanı Trump, açıklamasında bugüne kadar yürütülen operasyonlarla tüm askeri hedeflerin gerçekleştirildiğini ve hatta aşıldığını belirtti. İran ile uzun vadeli bir barış anlaşmasına oldukça yaklaşıldığını dile getiren Trump, Orta Doğu’da kalıcı barış için kritik bir aşamada olduklarını ifade etti.

İran’dan 10 maddelik teklif

Trump, İran tarafından ABD’ye 10 maddelik bir teklif sunulduğunu belirterek, bu teklifin müzakereler için uygulanabilir bir temel oluşturduğunu söyledi. İki hafta içinde anlaşmanın son haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Açıklamasında, geçmişteki anlaşmazlıkların büyük bölümünde mutabakat sağlandığını belirten Trump, bu sürecin tamamlanmasının bölge açısından tarihi bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekti.

“Ortadoğu’da barışa yakınız”

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasının sonunda Orta Doğu’da uzun süredir devam eden sorunların çözümüne her zamankinden daha yakın olunduğunu ifade ederek, sürece katkı sağlayan taraflara teşekkür etti.

Trump’ın açıklaması, küresel kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler önümüzdeki iki haftalık süreçte yürütülecek diplomatik temaslara çevrildi.