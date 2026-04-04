ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin yaklaşık 35 kilometre güneyinde meydana geldi. Depremin 186,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Tolo News tarafından aktarılan bilgilere göre, Kabil Valiliği yaptığı açıklamada, depremin özellikle yerleşim bölgelerinde hasara yol açtığını belirtti. Bagrami ilçesinde çöken evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deprem, Afganistan’da son dönemde yaşanan doğal afetler arasında dikkat çeken olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.