Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, bölgesel ve küresel ölçekte güven ve istikrarın sağlanması için kararlılıkla çalıştığını belirtti. Gürlek, Türkiye’nin “masa yıkan değil, masa kuran” bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Türkiye’nin barıştan yana duruşuyla daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, “Nerede bir mazlum varsa, orada biz varız” mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Türkiye’nin istikrar ve güven içinde yoluna devam edeceğini belirterek, “Kimse yoksa Türkiye var” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin her koşulda barışı savunan bir duruş sergilediğini vurgularken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türkiye’nin krizleri derinleştiren değil çözüm üreten bir aktör olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin küresel ölçekte güven veren bir ülke olmayı sürdürdüğünü ifade ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin diyaloğu önceleyen dış politika anlayışına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye’nin krizlerin ortasında çözüm üreten bir “vicdan kalesi” olduğunu belirterek, “Güvenli Liman Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

Paylaşımlarda ortak vurgu, Türkiye’nin barış, istikrar ve küresel güvenin merkezi olma hedefi oldu.