Başkan Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun en önemli virajlarından birine çıkacaklarını ve takımın play-off hattının sadece birkaç puan uzağında olduğunu belirtti. Pazar günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın, hedefler doğrultusunda büyük önem taşıdığını vurgulayan Özçoban, tribün desteğinin sahadaki mücadeleye doğrudan yansıyacağını ifade etti.

Özçoban açıklamasında, “Sivasspor sadece sahadaki 11 oyuncudan ibaret değildir, tribündeki her bir Yiğido da bu takımın ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün, vefayı gösterme zamanı. Gelin tribünleri dolduralım ve 90 dakika boyunca takımımıza güç verelim” dedi.

Başkan ayrıca, Sivaslı hemşerileri ve tüm Sivasspor taraftarlarını bu kritik karşılaşmada takımın yanında olmaya davet etti. Özçoban, birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde Sivasspor’un hak ettiği yere ulaşacağına inandığını kaydetti.