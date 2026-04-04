İranlı yetkili, İran ile ABD ve İsrail arasındaki olası ateşkes görüşmelerine dair yaptığı açıklamada, İran’ın sahadaki operasyonlarına devam ederek ABD’nin teklifine karşılık verdiğini belirtti.

Fars Haber Ajansı’nın analizine göre, söz konusu ateşkes teklifi, ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Ancak İran, bu teklif karşısında saldırılarını sürdürerek kararlı bir duruş sergiledi.

Bu gelişme, Orta Doğu’daki gerilimler ve İran-ABD ilişkileri açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.