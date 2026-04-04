Kaza, 30 Mart günü saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü bariyerlere çarparken, otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Seçkin Yalçın’dan acı haber geldi.

Hastanede Şehit Oldu

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yalçın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Ailesine Acı Haber Verildi

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Zeytinburnu’nda yaşayan abisinin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mesai arkadaşları taziye için eve akın etti.