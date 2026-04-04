Yeni kampanyaya göre dönüşüme giren vatandaşlar, ilk 1 yıl boyunca hiçbir ödeme yapmayacak. Projede ayrıca 180 ay (15 yıl) vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranı ile düşük maliyetli ödeme planı sunulacak. Bakan Kurum, “Vatandaşımız evine yerleşecek, ardından ödemeye başlayacak” dedi.

Başvurular başladı

Proje kapsamında başvuruların hemen alınmaya başlandığını belirten Kurum, ön inceleme ve bilgilendirme süreçlerinin hızla yürütüleceğini ifade etti. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde de proje uygulanacak.

Öncelik riskli yapılarda

Destek paketinden özellikle riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar yararlanacak. Projede düşük gelirli aileler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve kadın hane reislerine ek faiz indirimleri sağlanacak.

Ümraniye’de 591 konutluk dönüşüm

Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde 591 konut ve 28 ticari birimden oluşan projede ilk etapta 274 konutun kurasının çekildiğini açıkladı. Kalan konutların ise öncelikle bölge sakinlerine sunulacağı ve satışa çıkarılmayacağı belirtildi.

“İstanbul güçlenirse Türkiye güçlenir”

Kentsel dönüşümün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Kurum, “İstanbul sarsılırsa Türkiye sarsılır, İstanbul güçlenirse Türkiye güçlenir” ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı konutların artırılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yüzyılın Konut Projesi’nde İstanbul kura tarihi

Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan’da yapılacağını açıkladı. Konutların en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.