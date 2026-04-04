İnan açıklamasında, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü işgal politikalarına dikkat çekerek, alınan kararların uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu ifade etti. İşgal altında kurulan yargı mekanizmalarının da hukuki dayanağının bulunmadığını belirten İnan, bu yapıların vereceği kararların “yok hükmünde” olduğunu söyledi.

Filistinli esirlere yönelik idam cezası düzenlemesinin insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren İnan, “İnsan hayatını ortadan kaldırmaya yönelik bu anlayışı; hukuk, insanlık ve vicdan adına reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin söz konusu tasarıyı kınadığına dikkat çekilirken, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu. Açıklamada, Filistin’de yaşanan gelişmelere karşı daha güçlü bir ortak duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Tarihe; coğrafyanın kara lekesi, insanlığın kirli yüzü olarak geçecek olan soykırımcı, işgalci İsrail’in aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz.



İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı da meşruiyeti olmayan bir… — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) April 3, 2026