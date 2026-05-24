Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Özgür Özel PM Üyeleriyle Toplantı Yaptı
Özgür Özel PM Üyeleriyle Toplantı Yaptı
İçeriği Görüntüle

N.K'nin (48) kullandığı 26 KF 270 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA