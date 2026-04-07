Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 7 Nisan 2026 tarihli baraj doluluk verilerini paylaştı. Son yağışlarla birlikte barajlarda bir miktar artış yaşansa da seviyeler hala istenilen noktada değil.

Açıklanan verilere göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 37.19 olarak ölçüldü. Kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 29.88’de kaldı. Bu da barajlarda görülen artışa rağmen kullanılabilir suyun sınırlı olduğunu ortaya koydu.

Baraj bazlı verilere bakıldığında ise farklı bir tablo dikkat çekti. Bazı barajlar dolu seviyeye ulaşırken bazıları oldukça düşük seviyede kaldı.

ASKİ’nin verilerine göre 7 Nisan itibarıyla Ankara’daki barajların doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %67.10

• Çamlıdere Barajı: %31.53

• Çubuk 2 Barajı: %64.10

• Eğrekkaya Barajı: %70.93

• Kargalı Barajı: %100

• Kavşakkaya Barajı: %52.69

• Kesikköprü Barajı: %100

• Kurtboğazı Barajı: %32.65

• Peçenek Barajı: %26.44

• Türkeşrefli Barajı: %6.35

• Uludere Barajı: %45

Kesikköprü ve Kargalı barajlarının dolu olduğu görülürken, özellikle Türkeşrefli Barajı’ndaki düşük oran dikkat çekti.

Uzmanlar, yaz aylarında artacak su tüketimiyle birlikte bu seviyelerin yeniden düşebileceğini belirtiyor. Bu nedenle suyun dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

ASKİ de yaptığı değerlendirmede, vatandaşların su tasarrufuna özen göstermesinin önemine dikkat çekti. Başkentte barajlar toparlanma sürecine girse de, yaz ayları öncesi temkinli olunması gerektiği ifade ediliyor.