Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası çalışanları, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından haklarını savunmak için eylem sürecini sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda, 8 Nisan Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.

DİSK Sosyal-İş’ten yapılan açıklamaya göre, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok kentte üyeler belirlenen noktalarda bir araya gelecek. Diğer illerde ise üyeler kendi işyerlerinde eyleme katılacak.

Açıklamada, “Eğitim-Sen’de hak mücadelesi devam ediyor. 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakıyoruz. Tüm demokratik kamuoyunu ve kurumları dayanışmaya davet ediyoruz” denildi.