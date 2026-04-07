Tarım ve Orman Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği, son günlerde bazı kamu görevlilerine yönelik sendikal baskı ve müdahaleler konusunda dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Türk Tarım Orman-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mithat Bülent Bağcı, yaptığı açıklamada, “Son günlerde sendika adı altında bir yerlere mesaj gönderen ve kişisel hırsları ile menfaatleri için kamu gücünü kullanarak memurlarımızın sendikal tercihlerini değiştirmeye çalışan müdürleri ve idarecileri titizlikle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağcı, ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün bölgemiz adeta bir ateş çemberine dönmüşken; sınırlarımızın ötesinde savaşlar, krizler ve insanlık dramları yaşanırken; Türkiye olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Böylesi bir dönemde yapılan sorumsuz ifadeler, ölçüsüz adımlar ve tutarsız tavırlar ne sendikal mücadeleye, ne memura ne de kamu düzenine katkı sağlar. Aksine, birlik ve beraberliğe zarar verir.”

Bağcı, kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür davranışların ve bu olaylara alan açan müdürlerin hafızalara kazındığını belirterek, “Bizler kimin neye hizmet ettiğini çok iyi görüyoruz ve zamanı geldiğinde gereken cevabı en net şekilde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Açıklamada, sendikal mücadele ile milli sorumluluk ve kamu düzeninin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı.