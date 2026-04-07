Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunamayacak.

Bakan Göktaş, alınacak önlemler kapsamında platformların yaş doğrulama sistemlerini devreye almak zorunda olacağını belirtti. Bu adımla birlikte çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin, özellikle zararlı içeriklere erişimin önüne geçilmesi ve çocukların dijital güvenliğinin artırılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.