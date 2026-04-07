İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyulması üzerine ekipler harekete geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın yaşandığı alan şeritlerle kapatıldı. İlk belirlemelere göre silah seslerinin kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

