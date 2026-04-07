Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşandığı öne sürülen olay, yüksek cezalar ve uygulama tartışmalarıyla gündeme geldi.

6 Nisan 2026 tarihinde asayiş uygulaması sırasında GBT kontrolünden geçirilen bir vatandaşın, yol kenarında park halinde bulunan aracı da ekipler tarafından incelemeye alındı. İddiaya göre araçta bulunan alarm sistemi, “siren/çakar sistemi” olarak değerlendirilerek yaklaşık 173 bin TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaş ayrıca, aracı kullanmadığını belirtmesine rağmen “ehliyetsiz araç kullanma” gerekçesiyle yaklaşık 40 bin TL ceza kesildiğini öne sürdü. Olay sonrası aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ifade edildi.

İddiaya göre polis ekipleri ilk etapta aracı ehliyetli bir sürücüye teslim edebileceklerini belirtirken, daha sonra bu karardan vazgeçerek çekici çağırdı.

Toplamda 200 bin TL’yi aşan ceza ile karşı karşıya kaldığını belirten vatandaş, “Aracımın değeri zaten bu kadar değil. Park halindeki araç için bu ceza kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.