Polislerin çalışma sistemine yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Yapılması planlanan değişiklikle birlikte, mevcut sabit ücret anlayışı yerine fazla mesaiye dayalı bir ödeme modeli getirilecek.

Düzenlemeye göre polislerin haftalık 40 saat, aylık ise 160 saatlik çalışma süresi esas alınacak. Bu sürenin üzerinde yapılan her çalışma için personele saat başı ek ücret ödenmesi planlanıyor. Böylece fazla mesai yapan personelin emeğinin karşılığını daha net şekilde alması hedefleniyor.

Yeni sistemde ayrıca fazla mesai ödemelerine üst sınır getirilecek. Buna göre polislere yapılacak ek ödemenin en fazla 17 bin TL olması öngörülüyor.

Hazırlanan düzenleme ile aynı maaşı alan ancak farklı sürelerde çalışan personel arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Özellikle yoğun görev temposunda çalışan polislerin daha adil bir ücretlendirme sistemine kavuşması hedefleniyor.