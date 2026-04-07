İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 19 şüpheli ve Yalova'da 1 şüpheli olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.(DHA)