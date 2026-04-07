Erdoğan, İran’a yönelik saldırılar sonrası küresel ekonominin ciddi bir şok yaşadığını vurgulayarak, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasının enerji ve ticaret açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Boğazdan dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, doğal gaz, petrokimya ürünleri, gübre ve yarı iletken üretiminde kullanılan kritik hammaddelerin de bu hat üzerinden taşındığını ifade etti.

“Türkiye Enerji ve Gıdada Güvende”

Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda sorun yaşamadığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin Hürmüz üzerinden LNG tedariki bulunmuyor

Petrol ithalatının yalnızca yüzde 10’u bu bölgeden geliyor

Gübre ve tarımsal girdiler önceden temin edildi

Erdoğan, alınan önlemler sayesinde gıda arz güvenliğinde hiçbir sorun yaşanmayacağını vurguladı.

Akaryakıtta Zam Vatandaşa Yansıtılmadı

Küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen vatandaşın korunması için eşel mobil sisteminin devreye alındığını belirten Erdoğan:

Motorinde litre başına 17 TL

Benzinde yaklaşık 12 TL

artışın pompaya yansıtılmadığını açıkladı. Bu kapsamda devletin yaklaşık 50 milyar TL’lik maliyeti sübvanse ettiği belirtildi.

“Türkiye Yeni Dönemin Cazibe Merkezi Olacak”

Erdoğan, Türkiye’nin güçlü altyapısı, genç iş gücü ve stratejik konumuyla yeni dönemde küresel yatırımcılar için cazibe merkezi olacağını ifade etti.

İstanbul Finans Merkezi projesine de değinen Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası şirketler için bölgesel merkez haline gelmesi adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Erken Seçim Gündemimizde Yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi gündeme ilişkin de net mesaj verdi:

Erken veya ara seçim planı bulunmuyor

Hükümet gündemine hakim

Yapay tartışmalarla gündem değiştirilemez

“Savaş Bir An Önce Sona Ermeli”

Bölgedeki çatışmalara da değinen Erdoğan, özellikle İsrail’in politikalarını eleştirerek, savaşın yayılma riskine dikkat çekti. Türkiye’nin barıştan yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

7,7 Milyon Kişiye Ücretsiz Kanser Taraması

Erdoğan, 7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında son bir yılda 7 milyon 700 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığını açıkladı.

Erken teşhis sayesinde 28 bin kişinin ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştuğunu belirten Erdoğan, vatandaşlara düzenli tarama çağrısında bulundu.