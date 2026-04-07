Karşılaşma sonrası Serdal Adalı yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştirirken, kulübün bu konudaki rahatsızlığını net bir şekilde dile getirdi. Beşiktaş cephesinde özellikle VAR müdahalelerinin adil olmadığı yönündeki görüşler öne çıkıyor.

Tepkiler sadece yönetimle sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu dış cephesine astıkları “Kukla VAR” pankartıyla MHK ve VAR sistemine olan tepkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan pankart, taraftarın hakem kararlarına duyduğu güvensizliği yansıttı.

Beşiktaş camiasının hakem kararlarına yönelik tepkisinin önümüzdeki süreçte nasıl bir etki yaratacağı merak edilirken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’den gelecek olası açıklamalara çevrildi.