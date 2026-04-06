Kıskanmak dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. İpek Tuzcuoğlu, hayat verdiği Şaziye karakterinin hikâyesinin sona ermesiyle diziye veda etmeye hazırlanıyor.

NOW ekranlarında yayınlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, senaryosunu ise Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Kızılbağ Ailesi İstanbul’a Sürükleniyor

Yarın yayınlanacak yeni bölümde hikâyede tansiyon yükseliyor. Nüzhet’in oğlunu Mükerrem’in elinden alması ve Halit’in bıçaklanması, Kızılbağ ailesini İstanbul’a sürükleyen sürecin fitilini ateşliyor.

Mükerrem, oğluna kavuşmak için çözümü Seniha’da ararken, Seniha’nın hazırladığı plan iki taraf için de yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Ancak Mükerrem’in beklenmedik hamlesi, iki aileyi karşı karşıya getirecek.

Veda Bölümü Haftaya

İpek Tuzcuoğlu’nun diziden ayrılacağı bölümün ise önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Başarılı oyuncunun vedası, dizinin takipçileri arasında şimdiden merak konusu oldu.