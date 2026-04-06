Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Görendoruk köyünde kaybolan 3 yaşındaki Zilan D., ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan küçük çocuktan haber alamayan ailesi, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmadan 99 personel, 4 araç ve bir arama köpeği katılırken, AFAD, UMKE ve ERKUT ekiplerinden de çok sayıda personel destek verdi.

4 Kilometre Uzakta Bulundu

Ekipler ve köylülerin katılımıyla sürdürülen geniş çaplı arama-tarama çalışmaları sonucunda Zilan, kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Bitkin olduğu gözlenen küçük çocuk, olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zilan D., tedavisinin ardından ailesine sağ salim teslim edildi.

Yetkililer, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.