Çankaya Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için gündüz bakımevleri (kreş) başvuru takvimini açıkladı. Başvurular 14 Nisan itibarıyla başlayacak ve 10 Mayıs’a kadar devam edecek.

Başvurular, belediyenin resmi internet adresi üzerinden online olarak yapılacak. İlk kez kayıt yaptıracak çocuklar için 2021, 2022 ve 2023 doğumlu olma şartı aranıyor.

Başvurular Online Alınacak

Veliler, tercih edecekleri kreşler için ön kayıt başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme sürecinde kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenecek.

Kontenjan Fazlasına Noter Kurası

Kontenjanın üzerinde başvuru alınan kreşlerde kayıt hakkı, 20 Mayıs 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonuçları ise 22 Mayıs 2026’da belediyenin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Kesin Kayıt Tarihleri Açıklandı

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden alım yapılacak. Ayrıca, hali hazırda kreşe devam eden çocukların kardeşleri noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek.

Yeni Eğitim Dönemi Eylül’de Başlayacak

Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar 31 Ağustos 2026’da, devam eden ve üst yaş grubundaki öğrenciler ise 7 Eylül 2026’da yeni eğitim dönemine başlayacak.

Çankaya Belediyesi’nin gündüz bakımevleri, uygun ücret politikası ve kapsamlı eğitim modeliyle her yıl çok sayıda aile tarafından tercih ediliyor.