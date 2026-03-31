Ankara’da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde su kesintisi uygulanıyor. 31 Mart 2026 Salı günü sabah saatlerinde başlayan kesintinin yaklaşık 3 saatten fazla sürmesi bekleniyor.

Kesintinin, İşçi Blokları Mahallesi’nde 1505 Sokak içerisindeki 110’luk şebeke suyu hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığı bildirildi. Ekiplerin arızaya müdahalesi sürerken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Su kesintisi, özellikle 1505 ve 1506 sokak çevresinde etkili olacak. ASKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almalarını isterken, ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını vurguladı.

Yetkililer, kesintinin 09.30 ile 13.30 saatleri arasında devam edeceğini belirtirken, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda suyun daha önce verilebileceği ifade edildi.