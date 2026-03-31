ABD Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını açıkladı.

Bakan, yaptığı değerlendirmede İran ile ABD arasında dolaylı temasların sürdüğünü, aracı ülkeler üzerinden mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Çatışmalar sona erdiğinde Hürmüz Boğazı’nın mutlaka yeniden açılacağını vurgulayan Bakan, İran’ın bu süreçte atacağı adımların ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı’nın her zaman diplomasi ve sonuç odaklı bir yaklaşımı tercih ettiğini ifade eden Bakan, İran’ın nükleer programına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü kaydetti. Açıklamada, İran’a müzakere çağrısı yapılırken, kalıcı çözümün İran’ın nükleer ve askeri kapasitesini sınırlamasından geçtiği belirtildi.

Bakan ayrıca, İran’ın mevcut durumuna kıyasla daha zayıf bir konumda olduğunu savunarak, aksi halde bölgedeki gerilimin daha da artabileceğine dikkat çekti.