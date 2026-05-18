Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Öğle saatlerinde Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisindeki iş yerine gelen Metin Ö.’nün, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu iş yeri sahiplerinden Sabri Pan ile Ahmet Ercan Can ağır yaralandı. Olay sırasında restoranda bulunan Mehmet T. ile bazı müşterilerin de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi. Saldırgan, olayın ardından bölgeden kaçtı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabri Pan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedavi altına alınan Ahmet Ercan Can da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Pan ile Can’ın cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Şüpheli Her Yerde Aranıyor

Olay sonrası kaçan şüpheli Metin Ö.’nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.