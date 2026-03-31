Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Tecer, mevcut yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının artık zorunlu hale geldiğini ifade etti. Türkiye’nin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Tecer, bazı bölgelerde su kaynaklarının yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Sanayi İçin Alternatif Su Kaynağı

Sanayi sektöründe su tüketiminin yüksek olduğuna işaret eden Tecer, bu alanda alternatif kaynaklara yönelmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Deniz suyunun arıtılarak sanayi proseslerinde kullanılmasının hem mevcut su kaynaklarını koruyacağını hem de üretim süreçlerine sürdürülebilirlik kazandıracağını söyledi.

“Özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde sanayi amaçlı deniz suyundan yararlanmak artık bir ihtiyaç haline gelmiştir” diyen Tecer, bu yaklaşımın Türkiye’nin su yönetimi politikalarında daha fazla yer bulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Bu Teknolojiye Sahip

Dünyada su sıkıntısı yaşayan birçok ülkenin deniz suyunu arıtarak kullandığını hatırlatan Tecer, Türkiye’nin de bu teknolojiyi uygulayabilecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Gelişmiş arıtma teknolojileri ve yetişmiş insan kaynağı sayesinde deniz suyunun geri kazanım süreçlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini belirtti.

Tecer, “Deniz suyunun arıtılarak yeniden kullanılması mümkündür. Türkiye’nin hem teknolojisi hem de insan gücü bu süreci hayata geçirecek düzeydedir. Bu nedenle deniz suyundan su temini konusu artık göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Su Yönetiminde Yeni Dönem

Uzmanlara göre, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığı günümüzde su kaynaklarının korunması ve alternatif çözümlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Deniz suyunun arıtılması ise özellikle sanayi sektöründe sürdürülebilir su kullanımı açısından kritik bir çözüm olarak öne çıkıyor.