Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Turgutlu’ya bağlı bir mahallede akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Coşkun, boşanma sürecinde olduğu eşi Şadiye Coşkun’un ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Coşkun, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şadiye Coşkun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Coşkun, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.