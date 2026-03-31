Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin kaçak göçmenleri taşıdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli aracı Kars Çevre Yolu üzerinde durdurdu.

Aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24) işlemlerinin ardından tutuklandı.