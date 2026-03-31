Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İran’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile ABD’ye özel olarak ilettiği mesajların örtüşmediğini ifade ederek, “Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklı” dedi. Bu durumun, İran’ın müzakere masasına oturma konusunda giderek daha istekli hale geldiğinin göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

ABD-İran gerilimi: Operasyonlar sürüyor

Leavitt, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının planlandığı şekilde ilerlediğini ve ABD ordusunun sahadaki avantajını artırdığını vurguladı. İran yönetiminin, artan baskı karşısında müzakereye yönelmesinin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

Trump’tan 10 günlük erteleme talimatı

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırılar için 10 günlük bir ara verilmesi talimatı verdiği de aktarıldı. Bu sürenin diplomatik temaslara fırsat tanımayı amaçladığı ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Leavitt, Hürmüz Boğazı üzerinden geçecek gemilere İran’ın müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. ABD ile İran arasında yürütülen doğrudan ve dolaylı görüşmeler sonucunda toplam 30 geminin geçişine ilişkin planlamanın yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Savaş süreci: 4-6 haftalık takvim

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının “hedeflere ulaşılana kadar” devam edeceğini söyleyen Leavitt, daha önce dile getirilen 4-6 haftalık zaman çizelgesinin hâlâ geçerli olduğunu belirtti.