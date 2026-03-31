Bugün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümü. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde neler yaşandı? Gelin hep beraber hatırlayalım. O tarihte Türkiye, 31 Mart 2024’te yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimler, yalnızca belediye başkanlarını değil, ülkenin siyasi dengelerini de yeniden şekillendirdi.

Yerel Seçimlerde CHP İlk Sırada Yerini Aldı!

Seçimlerin en dikkat çekici sonucu Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Türkiye genelinde birinci parti olarak çıkması oldu. Yaklaşık yüzde 37 seviyesindeki oy oranıyla CHP, uzun yıllar sonra ilk kez ülke genelinde zirveye yerleşti. AK Parti ise ikinci sırada kaldı.

Büyükşehirlerde elde edilen sonuçlar seçimlerin kaderini belirledi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da ise Mansur Yavaş yeniden belediye başkanı seçilerek görevlerini sürdürdü. İzmir, Antalya ve Adana gibi kritik şehirlerde de CHP yönetimi korumaya devam etti.

Yeniden Refah Partisi'nde Sürpriz Sonuçlar!

Seçim sonuçlarına göre büyükşehir belediyelerinde CHP öne çıkarken, AK Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi de çeşitli şehirlerde yönetimi kazandı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da DEM Parti’nin etkisi dikkat çekerken, bazı illerde Yeniden Refah Partisi sürpriz sonuçlara imza attı.

Seçimlerde Katılım Oranı Nasıldı?

Seçimlerde katılım oranı yaklaşık yüzde 78 civarında gerçekleşti. Bu oran, önceki yerel seçimlere kıyasla bir miktar düşüşe işaret ederken, seçmen davranışına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçim gecesi boyunca siyasi parti genel merkezlerinde yoğun bir takip yaşandı. Gelen sonuçlar gece boyunca kamuoyu ile paylaşılırken, tablo sabaha karşı netleşti.

Seçim gecesi ortaya çıkan tablo, yalnızca yerel yönetimleri değil, Türkiye siyasetinin genel yönünü de etkileyen bir sonuç olarak değerlendirildi. Ekonomik koşullar, aday tercihleri ve yerel yönetim performansları seçmen davranışında belirleyici unsurlar arasında yer aldı.