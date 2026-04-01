Arıza Neden Kaynaklandı?

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Söğütözü Mahallesi AŞTİ arkası P-3 Pompa İstasyonu çıkışındaki 1600 mm çaplı ana iletim hattında meydana gelen arıza, Çankaya’nın geniş bir bölümünü besleyen su hattını etkiledi. Yetkililer, hatların dolmasının arıza giderildikten sonra dahi zaman alacağını vurguladı.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler

Akpınar, Anıttepe, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çankaya, Devlet, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Emek, Esatoğlu, Eti, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İlkadım, İlkbahar, İlker, Karapınar, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kocatepe, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan ve Muhsin Ertuğrul mahalleleri kesintiden doğrudan etkilenecek.

Vatandaşlar Ne Diyor?

Kızılay Mahallesi’nde yaşayan Emine Y., “Sabah işe hazırlanırken suyun kesik olduğunu fark ettik. Komşularla ortak bir plan yaptık, su bidonlarımızı doldurduk. ASKİ’ye teşekkür ederiz ama zamanlaması biraz zor oldu,” dedi.

Balgat’ta yaşayan Ali H. ise, “Yüksek katlarda oturduğumuz için su geç gelirse duş ve temizlik işleri aksıyor. Umarım ekipler hızlı müdahale eder,” yorumunu yaptı.

ASKİ Ekipleri Hangi Çalışmaları Yapıyor?

ASKİ yetkilileri, arızanın giderilmesi için sahada yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Arızanın giderilmesinin ardından suyun tekrar hatlara dolması ve yüksek kotlara ulaşması biraz zaman alacak. Bu nedenle vatandaşların su kullanımını önceden planlamaları ve mümkün olduğunca tasarruflu davranmaları öneriliyor.

Kesinti Sırasında Dikkat Edilecekler

Su depolama kaplarını önceden doldurun.

Yüksek katlı binalarda yaşayanlar, suyun geç geleceğini göz önünde bulundursun.

Gıda hazırlığı ve temizlik işleri için önceden plan yapın.