Eskiden daha az teknolojiyle yaşayan insanların daha fazla boş zamanı olduğu düşünülürken, bugün birçok kişi “hiç vakit bulamıyorum” diyor. Araştırmalar, bunun nedeninin iş yükünden çok dikkat dağınıklığı ve sürekli uyarana maruz kalma olduğunu ortaya koyuyor.

Dikkat Sürekli Bölünüyor

Bir kişi ortalama olarak gün içinde onlarca kez telefon bildirimine maruz kalıyor. Örneğin çalışırken gelen bir mesaj, zihinsel odağı bölüyor ve tekrar aynı seviyeye gelmek ortalama 10-15 dakika sürebiliyor. Bu da gün içinde ciddi zaman kaybına yol açıyor.

Küçük Zaman Parçaları Kayboluyor

Sosyal medyada geçirilen “5 dakika” çoğu zaman 30 dakikaya dönüşüyor. Bu küçük ama sık tekrar eden zaman kayıpları, gün sonunda büyük bir boşluk yaratıyor.

Zihinsel Yorgunluk Boş Zamanı Engelliyor

Gün boyu alınan küçük kararlar bile zihni yoruyor. Akşam saatlerinde fiziksel olarak boş olunsa bile zihinsel yorgunluk nedeniyle kişi hiçbir şey yapmak istemiyor. Bu da “boş zaman var ama kullanamıyorum” hissini doğuruyor.

Gerçek Dinlenme Neden Azaldı?

Uzmanlara göre gerçek dinlenme, ekranlardan uzaklaşıp zihni sakinleştirmekle mümkün. Ancak modern yaşamda insanlar dinlenme anlarında bile ekranlara maruz kalmaya devam ediyor.



Boş zamanın kaybolması, aslında zamanın değil dikkatin yönetilememesinden kaynaklanıyor. Modern yaşamda gerçek dinlenme için en büyük ihtiyaç, bilinçli bir şekilde zihinsel sınırlar koymak olarak öne çıkıyor.