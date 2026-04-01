Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye devrildi. Kazada araç sürücüsü Yusuf Y., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Kaza, Ürgüp-Ayvalı yolu üzerinde bulunan Mustafapaşa Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Yusuf Y. yönetimindeki 50 FL0 50 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan sürücüye müdahale etti.

Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Yusuf Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemenin sürdüğünü bildirdi.